Atraso na resposta à seca é igual ao do novo aeroporto, apontam agricultores

Ora, o ministro do Ambiente considera que a situação de seca no país está controlada. O governante está convicto que este ano a seca não é tão má como a que ocorreu no ano passado.Entrevistado na RTP3, Duarte Cordeiro admitiu que o futuro vai exigir revisões dos modelos de desenvolvimento do país.Embora o ministro esteja confiante nos registos hídricos nacionais, o facto é que 80 por cento do território continental está em situação de seca.