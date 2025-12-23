Atrasos nas consultas e tratamentos de fertilidade geram efeito "perverso", alerta especialista

Segundo um estudo divulgado esta terça-feira pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS),Em declarações à RTP, Pedro Xavier, membro do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, considera queNa opinião deste especialista, trata-se de uma situação “perversa”, uma vez que o prognóstico neste tipo de casos “depende muito do tempo de espera”.Pedro Xavier considerou que o problema só será resolvido com uma “concertação de vontades”.“Tem de haver uma articulação com os cuidados de saúde primários, na referenciação atempada dos casais aos centros mais diferenciados”, bem como um “um apoio inequívoco às unidades de procriação medicamente assistida no SNS”, frisou.O responsável sublinhou que“O país precisa muito de nascimentos e este contributo não pode ser desperdiçado”, vincou.Quanto aos atrasos específicos para a segunda linha de tratamentos como a fecundação in vitro (FIV) e a injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), Pedro Xavier salienta que o SNS impõe um limite de idade de 40 anos., alertou.O responsável lembrou ainda as dificuldades financeiras e de habitação que levam ao adiar da decisão de engravidar. Explicações "que não são apenas caprichos individuais”, assinalou.Questionado sobre o possível aumento do limite de idade para o acesso a este tipo de tratamentos, Pedro Xavier argumentou que “não vale a pena, por decreto, dar este bónus” sem se fazer um esforço para “melhorar a resposta”., alertou.