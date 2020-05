Aulas concentradas e um aluno por secretária. O regresso tem novas regras

A 18 de maio, os alunos dos 11.º e 12.º anos vão regressar às escolas para as aulas presenciais apenas das disciplinas com exame nacional. Para orientar este regresso às escolas, o Ministério da Educação e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) publicaram dois documentos onde são especificadas todas as orientações.

O uso de máscara será obrigatório e as faltas por “manifesta opção dos encarregados de educação” serão justificadas.

Entre as normas publicadas, o Ministério da Educação recomenda que as aulas de cada turma sejam concentradas - colocando algumas durante o período da manhã e outras da tarde - de forma a evitar que cada turma tenha tempos livres entre aulas.



Não é definido um limite máximo no número de alunos por turma, mas o documento decreta que as salas de aula devem ser “amplas e arejadas” e cada secretária deverá ser ocupada apenas por um aluno.



Para além de regras sobre o funcionamento das aulas, a DGEstE deixou ainda recomendações detalhadas sobre a limpeza e desinfeção das instalações escolares.e sempre que se mostrar necessário. As salas de aula devem ser desinfetadas sempre que haja mudança de turma

Organização escolar

O Ministério da Educação aconselha um horário das atividades letivas compreendido entre as 10h00 e as 17h00 , com horários desfasados entre as turmas “evitando, o mais possível, a concentração dos alunos, dos professores e do pessoal não docente no recinto escolar, bem como no período mais frequente das deslocações escola-casa-escola”.Para além da concentração das aulas das diferentes disciplinas de cada turma para evitar períodos livres entre as aulas, a tutela prevê também uma concentração das aulas de cada turma, colocando algumas no horário da manhã e outras à tarde.Relativamente às regras sobre o funcionamento das aulas, o Governo afirma que as turmas devem ser instaladas em salas de aula distanciadas entre si e estas devem ser amplas e arejadas, com apenas um aluno por secretária e evitar alunos de frente uns para os outros.“Quando o número de alunos da turma tornar inviável o cumprimento das regras de distanciamento físico nos espaços disponíveis, as escolas podem desdobrar as turmas, recorrendo a professores com disponibilidade na sua componente letiva”, lê-se no documento. Caso nenhuma das opções seja viável,, “organizando-se momentos de trabalho autónomo nos restantes tempos”.e os alunos deverão permanecer dentro das salas de aula para evitar concentrações nos espaços comuns. O Governo aconselha ainda a que sejam definidos “circuitos e procedimentos no interior da escola, que promovam o distanciamento físico entre os alunos”.

O documento especifica que as portas e janelas dos vários recintos deverão manter-se abertas “para evitar toques desnecessários em superfícies e manter os espaços arejado”.







Os serviços e espaços não necessários à atividade letiva, como bares, salas de apoio e de convívio, deverão permanecer encerrados. Já as bibliotecas e salas de informática poderão abrir, mas a lotação máxima destes espaços deverá ser reduzida para um terço.

Os refeitórios têm normas de funcionamento específicas:; tabuleiro deverá ser entregue por um funcionário a cada aluno, com os talheres dentro de uma embalagem; embalagem obrigatória da fruta e sobremesa; lavagem de toda a loiça em máquina após cada utilização; higienização regular das mesas e a garantia de uma boa ventilação e renovação do ar.O Governo decreta a criação/reforço de equipas de educação para a saúde que deverão estar “em colaboração permanente com os centros de saúde (equipas de saúde escolar), associações de pais, estudantes e outros - responsáveis por elaborar e coordenar os respetivos planos de saúde”.

O Ministério da Educação sublinha que caso os professores das disciplinas pertençam atestadamente a um grupo de risco, as escolas podem optar pela redistribuição do serviço docente ou a manutenção das aulas desse professor em sistema remoto.

“As escolas podem adotar outras estratégias que entendam ser mais adequadas designadamente quanto à substituição dos docentes e locais das atividades letivas, garantindo a maior eficácia das medidas de contenção do coronavírus”, refere o documento.

Frequência

As escolas vão reabrir apenas para as aulas das disciplinas com oferta de exame nacional, que os alunos do ensino regular, profissional e artístico devem frequentar independentemente de virem a realizar os respetivos exames. No entanto, como o ministro da Educação já tinha adiantado,“Todas as outras disciplinas continuam a funcionar remotamente”, decreta o Ministério da Educação.Para além disso, o documento discrimina que, à semelhança do que acontece em todos os casos de doença prolongada”.

Códigos de conduta

“Neste regresso parcial às aulas presenciais devem manter-se os esforços para conter a propagação do novo coronavírus”, afirma o Ministério da Educação.Neste sentido, oO ministro da Educação garantiu que a tutela “será responsável” pelo apetrechamento das máscaras necessárias para distribuir por alunos e funcionários das escolas.Os alunos deverão desinfetar as mãos à entrada da escola e lavar frequentemente as mãos ao longo do dia. O documento decreta que o distanciamento físico deve ser respeitado, dentro e fora do espaço escolar e deve-se evitar tocar em bens comuns e superfícies.

Regras gerais de limpeza e desinfeção

No documento da DGEstE são especificadas as medidas gerais de limpeza e desinfeção que deverão ser seguidas por todos estabelecimentos de ensino.Sobre o procedimento da limpeza, é salientado que o profissional deve estar devidamente equipado para proceder à limpeza e ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados. No final da limpeza, os sacos de resíduos devem ser colocados no concentor dos resíduos indiferenciados e nunca no contentor de recolha seletiva.

Relativamente à frequência desta limpeza, o documento determina que a desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada, no mínimo, com frequência diária e sempre que se mostrar necessário.







As salas de aula devem ser desinfetadas sempre que haja mudança de turma e os refeitórios logo após a utilização de um grupo. Casas de banho, zonas e objetos de uso comum devem ser desinfetados pelo menos quatro vezes ao dia, duas de manhã e duas à tarde. As salas dos professores deverão ser limpas de manhã e à tarde.

“A limpeza deve começar de alto para baixo, das zonas mais limpas para as mais sujas, e das mais distantes da porta de entrada para a porta de entrada/saída. O chão deverá ser o último a ser limpo”, descreve o documento da DGEstE.