Ministério da Educação garante escolas com máscaras para todos

Os alunos do 11.º e 12.º ano deverão voltar a ter aulas presenciais a partir de 18 de maio e a entrada na escola só será permitida a quem tenha máscara, para conter a disseminação do novo coronavírus, que já provocou mais de mil mortos e infetou mais 25 mil pessoas em Portugal.", garantiu Tiago Brandão Rodrigues, durante a audição parlamentar da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, na terça-feira.Para os cerca de 190 mil alunos que regressam às escolas ", segundo contas da deputada do PSD Cláudia André, às quais falta somar professores e funcionários.Outro dos temas abordados na comissão por vários deputados foi sobre a disponibilidade de professores para garantir as aulas presenciais, uma vez que esta é uma classe bastante envelhecida e com algumas morbilidades., sublinhando que neste processo de regresso às aulas presenciais serão em breve ouvidas as estruturas sindicais.Em algumas escolas, as turmas poderão ficar divididas por várias salas de aula para garantir o distanciamento social e nesses casos serão precisos mais professores.", garantiu no parlamento, no mesmo dia em que as escolas receberam o manual para diminuir o perigo de contágio do novo coronavírus.O ministro esteve na terça-feira no parlamento a pedido do CDS-PP e do Bloco de Esquerda que queriam debater as politicas educativas anunciadas para este 3.º período e a preparação do próximo ano letivo.Ana Rita Bessa afirmou que o CDS estava contra as novas regras sobre os exames nacionais, como os alunos ficarem inibidos de realizar melhorias de nota e de não fazerem exames de conclusão do secundário."O CDS discorda destas alterações porque aparecem quase no final do jogo para muitos alunos e para as suas famílias e vêm pôr em causa a consistência interna do concurso de acesso", afirmou a deputada.A deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, criticou a opção do Ministério em manter aulas e avaliações no 3.º período, alertando para as injustiças causadas pelo ensino à distância."Para a maioria dos alunos, o ensino à distância aprofunda assimetrias brutais. Para a maioria dos alunos, apesar do todo o esforço dos professores, é mais um peso que os puxa para baixo. O ensino à distância encerra os alunos nos seus contextos sociais", afirmou a deputada, lembrando os alunos sem internet, computador ou cujos pais "são incapazes de dar explicações".Para o BE, o ensino à distância devia acompanhar os alunos nas necessidades sociais e não tentar "imitar o ensino presencial e aprofundar as desigualdades", dando matéria nova e "deixando para trás aqueles que não têm capacidade"."A opção de regresso às aulas apenas para preparar os exames faz e reduz a escola a um centro de explicações, o que é lamentável", criticou.





Ministro defende-se







Em resposta, o ministro da Educação acusou a deputada do BE de ter apresentado um "tratado em como ser contraditória em apenas cinco minutos" e considerou que a sugestão de Joana Mortágua iria "transformar toda e qualquer ação do 3.º período numa grande AEC".

O ministro sublinhou a importância das aulas à distância, caso contrário haveria "alunos absolutamente desacompanhados", lembrando que através daquelas aulas foi possível manter redes de proximidade entre alunos e professores.