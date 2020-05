Mais atualizações

Durante os 45 dias do estado de emergência foram detidas 433 pessoas. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, revelou que a criminalidade diminuiu em 50 por cento.

Os Estados Unidos registaram 2333 mortos causados pela Covid-19 nas últimas 24 horas, indicou a Universidade Johns Hopkins.Estes novos óbitos, registados até à 1h30 desta quarta-feira em Lisboa e a mesma hora na véspera, elevam para 71.022 o número de vítimas mortais desde o início da epidemia no país, o mais afetado pela covid-19 no mundo, de acordo com os dados oficiais.Na terça-feira, os Estados Unidos tinham registado 1015 mortos, no balanço diário mais baixo em um mês.Os Estados Unidos registam também o maior número de pessoas infetadas com a doença, com mais de 1,2 milhões de casos identificados.O Governo estabeleceu as regras que definem o regresso às aulas presenciais para os alunos dos 11.º e 12.º anos. O retorno acontecerá a 18 de maio para aulas das disciplinas sujeitas a exame.Os alunos que não frequentem as aulas presenciais, por opção dos encarregados de educação, têm as faltas justificadas. Nestes casos a escola não está obrigada a garantir o ensino à distância, ao contrário do que sucederá nos grupos de risco.Num documento enviado pelo Ministério de Tiago Brandão Rodrigues às escolas há várias medidas para a organização escolar. Estas são algumas das principais:Nas salas de aulas, só um aluno pode estar sentado por secretária e não pode estar de frente para outro colega;Os intervalos devem ser reduzidos ao máximo e devem realizar-se dentro das salas de aula;As aulas decorrem das 10h00 às 17h00, com os alunos divididos em dois blocos horários: ou têm aulas de manhã ou à tarde;A utilização de máscara dentro do recinto escolar é obrigatória e o distanciamento social deve ser praticado.O Ministério da Saúde vai divulgar um relatório com com as razões que justificaram o ajuste direto na compra de material para combater a pandemia. Em causa estão quase 80 milhões em 17 contratos celebrados entre 12 de março e 23 de abril com sete empresas.Os negócios não foram sujeitos a concurso público e alguns realizaram-se sem que fosse assinado nenhum contrato por escrito.Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde afirmam que "a urgência imperiosa" das compras dispensa contrato escrito.Nenhum dos contratos por ajuste direto foi ainda publicado no Portal dos Contratos Públicos.A ministra da Saúde garante que a legalidade foi respeitada e que os contratos vão ser tornados públicos, afirmando que se trata de um regime excecional.Marta Temido diz ainda que, se houver algo que precise de uma auditoria nos contratos celebrados, tal será feito pelas entidades competentes.Por sua vez, o secretário de Estado da Juventude e Desporto nega favorecimento a um ex-sócio na celebração de um contrato para a realização de testes à Covid-19.Em causa estão contratos celebrados entre um laboratório de testes e as autarquias do centro do país.Em comunicado, João Paulo Rebelo informa que adiantou aos presidentes de câmara que tinha conhecimento de que a empresa tinha capacidade para realizar mais 200 testes diários.O governante assegura que o assunto foi abordado de forma transparente e que não tem qualquer interesse económico. Sublinha também que a sociedade que tinha com o administrador do laboratório acabou em 2015.João Paulo Rebelo é um dos cinco secretários de Estado nomeados para coordenar a resposta à Covid-19 a nível regional.Portugal registou na terça-feira mais 11 mortos com Covid-19, o valor mais baixo desde o dia 25 de março. Já morreram 1074 pessoas com a doença respiratória causada pelo novo coronavírus.O número de infetados subiu para 25.702, mais 178. Há 818 doentes internados. Destes, 134 estão em unidades de cuidados intensivos. A recuperar em casa estão 22.067 pessoas.Pela primeira vez Portugal, registou uma vítima mortal com menos de 40 anos. Perto de 90 por cento dos mais de mil mortos tinham mais de 70 anos.À escala global, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 256 mil mortos e infetou quase 3,6 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Isto de acordo com o balanço diário da agência France Presse.Um laboratório israelita, foi ontem noticiado, isolou anticorpos do novo coronavírus que podem ser injetados nas pessoas contaminadas e combater a infeção.O instituto vai agora patentear o tratamento e tentar que seja produzido em larga escala.O Japão também está a concluir ensaios de um novo medicamento em doentes com o novo coronavírus.O Reino Unido é agora o país com mais casos mortais na Europa, na sequência de uma atualização de dados. Em Espanha morreram 185 pessoas em 24 horas. E em Itália registaram-se 236 mortes, mas o número de novas infeções baixou.