Sindicato dos Magistrados do MP não concorda com ida da PGR à Assembleia

Foto: Pedro A. Pina - RTP

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público não concorda com a vontade do presidente da Assembleia da República que defende que Lucília Gago devia ir à Assembleia da República dar explicações, de viva voz, sobre casos que provocaram crises políticas.

O dirigente sindical Paulo Lona não se revê na ideia de Aguiar Branco e diz que a Procuradora-Geral da República pode e deve ir ao Parlamento dar explicações sobre temas e desafios que fazem parte do dia a dia do Ministério Público, mas não falar sobre questões em concreto e que estão em fase de negociação.



Palavras do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, depois do apelo lançado no programa Geometria Variável, da Antena 1, pela segunda figura do Estado.



Aguiar Branco considera que a Procuradora Geral da República deve ir ao Parlamento dar explicações sobre os processos que provocaram crises políticas, como é o caso da Operação Influencer.