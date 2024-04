Aguiar-Branco acredita em pacto para a Justiça e defende que Lucília Gago dê explicações

Foto: José Sena Goulão - Lusa

José Pedro Aguiar-Branco afirma que um pacto de regime no sector da Justiça é essencial para o futuro do país, mas implica metodologia. Sobre as investigações que desembocaram na antecipação das eleições legislativas e das regionais da Madeira, o presidente da Assembleia da República sustenta que a procuradora-geral da República deve dar explicações no Parlamento.