Aulas no ensino superior arrancaram esta segunda-feira

Cada faculdade adotou o modelo que mais protege alunos e professores. A RTP foi conhecer duas realidades na Universidade do Porto. Na Faculdade de Engenharia, as aulas teóricas vão ser todas online, só as práticas requerem presença física. Na faculdade de Letras, os estudantes foram divididos em grupos com aulas presenciais em semanas alternadas.