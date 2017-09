Aumenta número de mulheres a morrer de cancro do pulmão em Portugal

Foto: Dani Cardona - Reuters

São cada vez mais as mulheres a morrer de cancro do pulmão em Portugal. Este dado está expresso no último relatório sobre as doenças oncológicas da Direção Geral da Saúde.



O documento justifica este aumento com o maior consumo de tabaco por parte da sexo feminino.



Em 2015, morreram 980 mulheres com doenças associadas ao tabaco, mais 15 por cento do que no ano anterior.



Apesar deste aumento na moratlidade das mulheres, ainda há mais homens do que mulheres vítimas do tabaco, numa proporção de três para um.