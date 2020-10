Aumentam as queixas de atrasos na vacinação contra a Gripe

Reuters

Os utentes de saúde queixam-se dos atrasos na administração da vacina contra a gripe. Faltam doses nas farmácias, mas também nos Centros de Saúde, como confirma o porta-voz do movimento dos utentes do Serviço de Saúde, Manuel Villas Boas.