Aumento do Complemento Solidário para Idosos pago em junho

Só vai começar a ser pago em julho o aumento do Complemento Solidário para Idosos que estava previsto para abril. A Segurança Social tem dado prioridade ao pagamento de outras prestações. O aumento do Complemento Solidário para Idosos é de cinquenta euros e o pagamento vai ser feito com retroativos a janeiro.