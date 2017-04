Partilhar o artigo Aumentou para 199 o número de casos de Hepatite A desde início do ano Imprimir o artigo Aumentou para 199 o número de casos de Hepatite A desde início do ano Enviar por email o artigo Aumentou para 199 o número de casos de Hepatite A desde início do ano Aumentar a fonte do artigo Aumentou para 199 o número de casos de Hepatite A desde início do ano Diminuir a fonte do artigo Aumentou para 199 o número de casos de Hepatite A desde início do ano Ouvir o artigo Aumentou para 199 o número de casos de Hepatite A desde início do ano