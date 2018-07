Autarca da Pampilhosa dá benefício da dúvida ao Governo

Para o autarca as declarações do primeiro-ministro, António Costa, são um sinal fundamental para toda a região centro/interior do país.



José Brito Dias considera que as afirmações do chefe do executivo são a demonstração que o Governo e o primeiro-ministro querem resolver problemas que este território tem.



O fundamental para o autarca é que se evitem situações semelhantes às que aconteceram e para que isso se consiga atingir “é fundamental que o Governo tome medidas adequadas a esta região e tenha a ousadia de as executar”.