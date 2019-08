Autarca de Mértola suspende funções por ser candidato às legislativas

Lusa26 Ago, 2019, 13:39 | País

Cumprindo a lei, hoje, dia em que foi entregue a lista de candidatos do PS pelo círculo de Beja em tribunal, "suspendi funções como presidente da Câmara de Mértola e da CIMBAL e nos outros cargos de direção que desempenhava", disse à agência Lusa Jorge Rosa.

A lei obriga os presidentes de câmara que se candidatam às legislativas a suspenderem funções no dia em que entregam no tribunal a lista de candidatos de que fazem parte e "foi isso que fiz", explicou Jorge Rosa, que ocupa o terceiro lugar na lista de candidatos a deputados do PS por Beja nas eleições legislativas de 06 de outubro.

Jorge Rosa foi substituído pelos na Câmara de Mértola pelo anterior vice-presidente socialista, Mário Tomé. Na CIMBAL, é substituído pelo anterior vice-presidente desta comunidade, o comunista Tomé Pires. Mário Tomé e Tomé Pires assumiram hoje funções na autarquia de Mértola e na CIMBAL, respetivamente.

Segundo Jorge Rosa, a suspensão dos cargos é válida até às 24:00 de 06 de outubro, o dia das legislativas, sendo que no dia seguinte, independentemente de ser ou não eleito deputado, voltará a assumir funções como presidente da Câmara de Mértola e da CIMBAL.

Questionado pela Lusa sobre se vai renunciar aos mandatos de presidente da Câmara de Mértola e da CIMBAL se for eleito deputado, Jorge Rosa disse que "está tudo em aberto e a situação será avaliada e uma decisão será tomada na altura própria".

"Seria excelente o PS eleger três deputados por Beja, mas, embora não seja impossível, é uma tarefa complicada", disse Jorge Rosa, admitindo que, "estando em terceiro lugar na lista, é muito difícil ser eleito deputado".

Caso seja eleito, frisou, a decisão sobre se assumirá o cargo de deputado será "tomada na altura própria com o PS e de acordo com o que for mais vantajoso para o partido".

A lista de candidatos a deputados do PS por Beja volta a ser encabeçada nas legislativas de 06 de outubro pelo atual deputado socialista Pedro do Carmo, que se candidata ao cargo pela segunda vez, seguindo-se, em segundo lugar, a vereadora do PS na Câmara de Odemira Telma Guerreiro, e, em terceiro lugar, Jorge Rosa.

Nas eleições legislativas de 2015, os três deputados pelo círculo de Beja foram distribuídos pelo PS, pela CDU e pela coligação PSD/CDS-PP, os quais elegeram um deputado cada.