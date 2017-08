Partilhar o artigo Autarca diz que 80 a 90% do concelho de Mação ardeu Imprimir o artigo Autarca diz que 80 a 90% do concelho de Mação ardeu Enviar por email o artigo Autarca diz que 80 a 90% do concelho de Mação ardeu Aumentar a fonte do artigo Autarca diz que 80 a 90% do concelho de Mação ardeu Diminuir a fonte do artigo Autarca diz que 80 a 90% do concelho de Mação ardeu Ouvir o artigo Autarca diz que 80 a 90% do concelho de Mação ardeu

Tópicos:

Caminhos, Chão Codes, Câa Mação, Nó Mouriscas Nó Gardete EN Louriceira, Proteção, Santarém,