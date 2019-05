Partilhar o artigo Autarca lisboeta quer estender videovigilância à Bica, Cais do Sodré e Santa Catarina Imprimir o artigo Autarca lisboeta quer estender videovigilância à Bica, Cais do Sodré e Santa Catarina Enviar por email o artigo Autarca lisboeta quer estender videovigilância à Bica, Cais do Sodré e Santa Catarina Aumentar a fonte do artigo Autarca lisboeta quer estender videovigilância à Bica, Cais do Sodré e Santa Catarina Diminuir a fonte do artigo Autarca lisboeta quer estender videovigilância à Bica, Cais do Sodré e Santa Catarina Ouvir o artigo Autarca lisboeta quer estender videovigilância à Bica, Cais do Sodré e Santa Catarina

Tópicos:

Belo, Cais Sodré Bica, Carla, Catariana, Catarina,