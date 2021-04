Autarcas independentes exigem extinção da CNE

A ideia surge depois da CNE ter avançado com uma proposta que obriga a que todos os candidatos que vão a votos nas eleições de outubro declarem se são filiados ou não em algum partido.



O movimento de autarcas que esteve reunido no sábado por video-conferência diz ter a garantia de que as mudanças na Lei Autárquica vão ser anuladas até ao próximo dia 24 de abril.



A reunião juntou a direção da Associação Nacional de Autarcas Independentes e alguns presidentes de Câmara que não foram eleitos por qualquer partido.



Caso o processo no Parlamento não fique fechado, estes autarcas dão um novo passo dentro de duas semanas.