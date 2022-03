Autarquia do Porto lança campanha de angariação de bens para a Ucrânia

Uma campanha que consiste na recolha de bens que vão ser depois enviados para o território ucraniano.Um dos locais onde as pessoas podem deixar produtos é a sede do Batalhão de Bombeiros Sapadores do Porto.O comandante Carlos Marques destaca os artigos que estão a ser solicitados.Durante a manhã já foram carregadas duas carrinhas com artigos de campanha, vestuário e calçado.

A recolha de bens estende se também pelas Juntas de Freguesia e União de Freguesias do Porto.





O transporte será assegurado através de uma parceria com a Rangel, e a Câmara do Porto vai disponibilizar um espaço municipal para concentrar todas as doações.