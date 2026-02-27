Autarquias começam a receber apoios após entrega de relatório de danos

O presidente da Estrutura de Missão para reconstruir o centro do país garante que esse valor já está disponível do ponto de vista orçamental.

Em entrevista à RTP durante a emissão especial do, a partir de Leiria, Paulo Fernandes anunciou que os municípios vão entregar um relatório sobre os danos causados pelo mau tempo na próxima terça-feira, 3 de março.O ministro da Economia anunciou que foram disponibilizados já 150 milhões de euros.Em relação às empresas, foram feitos 300 pedidos de, quase todos são parciais. “Acredito que a esmagadora maioria vai conseguir voltar à normalidade”, disse., a mais forte de uma série de intempéries que deixou um cenário de devastação em Portugal. Os autarcas das regiões mais afetadas queixam-se de falta de apoios para a reconstrução.