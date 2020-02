Autarquias reforçam poderes para travar explorações mineiras

O Governo tem em marcha um projeto-lei para dar poder de veto aos municípios e assim permitir que as câmaras possam acompanhar mais de perto estes processos.



No entanto, nos concursos públicos, como é o caso do lítio, o jornalista Luís Peixoto revela que o parecer das autarquias não terá efeito vinculativo.



O lítio avança mas as autarquias vão passar a ter mais poderes para impedir o desenvolvimento de atividades de exploração mineira.