Autocarro tem que passar, afirma a PSP

"Literalmente será mesmo retirada as pessoas do meio da estrada. Visto que estão a ocupar a via pública e o autocarro tem que passar", acrescentou.



Os estivadores do Porto de Setúbal estão sentados na estrada para impedir a entrada do autocarro.



Segundo a comissária, a PSP estava preparada "para este cenário, como é lógico. Porque numa situação destas todos os cenários são possíveis".