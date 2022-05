Autópsia ao corpo de João Rendeiro marcada para esta terça-feira

A autópsia ao corpo de João Rendeiro está marcada para amanhã. Depois de emitida a certidão de óbito, as autoridades sul-africanas vão encerrar formalmente o processo de extradição. À RTP, a advogada que representou o antigo banqueiro explicou que pediu para abandonar o caso porque já estava a pagar despesas do antigo banqueiro do próprio bolso.