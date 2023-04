Autor do ataque no Centro Ismaili ficou em prisão preventiva

Abdul Bashir foi ouvido esta quarta-feira pelo juiz de instrução criminal após ter tido alta do hospital, onde esteve internado vários dias com ferimentos. No dia 28 de março, o cidadão afegão atacou mortalmente duas mulheres com uma faca. Foi agora constituído arguido e indiciado de homicídio.