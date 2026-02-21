Autoridades procuram suspeito de atropelamento em Lisboa

Foto: Inês Moreira Santos - RTP

As cinco pessoas - quatro mulheres e um homem - sofreram ferimentos e duas permaneciam internadas ao início da tarde deste sábado. A RTP apurou que uma das adolescentes que seguiram para o Hospital de Santa Maria já teve alta. A outra está em situação estável.





O atropelamento aconteceu na zona do Chiado, cerca das 22h15.



O carro terá sido furtado perto do Largo Trindade Coelho. Surgiu na rua desgovernado, como descreveram testemunhas. Abalroou pelo menos duas motas, embateu contra um carro e contra a montra de uma loja.



A viatura seguiu, depois, mais uns metros e chocou contra a parede. Foi nesse momento que o suspeito fugiu a pé.



A investigação do caso foi entregue à Brigada de Investigação de Acidentes de Viação da Divisão de Trânsito da PSP. O suspeito está identificado, mas ainda a monte.