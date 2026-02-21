País
Autoridades procuram suspeito de atropelamento em Lisboa
Um condutor atropelou cinco pessoas, durante a noite de sexta-feira para sábado, no Chiado, em Lisboa, e fugiu. As autoridades estão à procura do suspeito.
Foto: Inês Moreira Santos - RTP
O atropelamento aconteceu na zona do Chiado, cerca das 22h15.
O carro terá sido furtado perto do Largo Trindade Coelho. Surgiu na rua desgovernado, como descreveram testemunhas. Abalroou pelo menos duas motas, embateu contra um carro e contra a montra de uma loja.
A viatura seguiu, depois, mais uns metros e chocou contra a parede. Foi nesse momento que o suspeito fugiu a pé.
A investigação do caso foi entregue à Brigada de Investigação de Acidentes de Viação da Divisão de Trânsito da PSP. O suspeito está identificado, mas ainda a monte.