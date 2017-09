Autorizadas 950 vagas para curso de formação na PSP e GNR

Lusa22 Set, 2017, 12:31 | País

A abertura de 200 vagas para a admissão ao curso de formação de chefes da PSP para os anos 2017/2018 foi autorizada por despacho conjunto da ministra Constança Urbano de Sousa e do ministro das finanças.

"É autorizada a abertura de 200 vagas para admissão ao curso de formação de chefes para os anos 2017/2018, bem como a consequente promoção à categoria de chefe, após conclusão com aproveitamento do referido curso, sem prejuízo de eventuais limitações decorrentes do disposto na Lei do Orçamento do Estado", lê-se no despacho publicado no Diário da República.

Foi igualmente autorizada a abertura, ainda este ano, de 400 vagas para a admissão ao curso de formação de agentes, tendo em vista o ingresso nos quadros da PSP.

Para a GNR foi autorizada a abertura de 350 vagas para a admissão ao curso de ingresso na categoria de guardas.