Avaria na Vodafone afeta comunicações do INEM sem comprometer chamadas para 112

Uma avaria na Vodafone afetou esta quinta-feira as redes telefónicas de diferentes entidades, entre as quais o Instituto Nacional de Emergência Médica. A assessoria do INEM confirmou à RTP a existência de uma avaria que afetou as comunicações, mas adiantou que as chamadas para o 112 não foram afetadas.