Avião de combate a incêndios sofre acidente na barragem de Trizio

RTP03 Jul, 2019, 17:29 / atualizado em 03 Jul, 2019, 18:56 | País

O avião - um Alfa 8, anfíbio médio FireBoss - estava estacionado em Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco, e dirigia-se para o combate a um incêndio rural na freguesia de Abiul Pombal, no distrito de Leiria.







O alerta foi dado às 16h46 por um cidadão. O piloto "saiu ileso, havendo a registar apenas danos materiais", de acordo com uma nota da Proteção Civil enviada à comunicação social.







De acordo com a Proteção Civil, o acidente aconteceu durante "uma manobra de scooping na barragem de Trizio, no concelho da Sertã".







"As causas do acidente serão apuradas pelas entidades com competência em matéria de investigação de acidentes com aeronaves", lê-se ainda na nota enviada à imprensa.







Segundo fonte do INEM, em declarações à agência Lusa, o piloto de 49 anos não apresentou queixas e recusou o transporte para uma unidade hospitalar.







Pelas 18h00, o combate ao incêndio no concelho de Pombal, na freguesia de Abiúl, mobilizava 219 operacionais, 62 viaturas e seis meios aéreos, segundo informação da Proteção Civil.



O alerta para este fogo, em povoamento florestal, foi dado às 15h52.