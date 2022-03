Aviso amarelo. Oito distritos com previsão de queda de neve

Oito distritos do continente estão sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve. São os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu, Bragança, Guarda e Castelo Branco, um aviso que vigora entre as 21h00 de hoje e as 09h00 de terça-feira.