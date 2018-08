Aviso Vermelho de calor. Proteção Civil garante que zonas mais vulneráveis foram reforçadas

Esta semana estão previstas temperaturas muito altas que podem chegar aos 45 graus em várias cidades.



O aumento brusco da temperatura e o baixo índice de humidade fazem aumentar o risco de incêndio.



As zonas mais vulneráveis foram reforçadas com meios de combate.



Ao longo do dia de hoje, um avião estará destacado na região do Algarve e um grupo de bombeiros irá reforçar o distrito de Beja.



A Marinha e o Exército irão reforçar o apoio à Proteção Civil.



55 meios aéreos e 10 mil e 700 bombeiros estão preparados.



O aviso vermelho estende-se até à madrugada de sexta-feira.