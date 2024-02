Bairro Alto está "deserto" de dia. Comerciantes pedem medidas

A Associação de Comerciantes defende medidas para estimular um comércio alternativo, que não seja só ligado a bares e restaurantes. E justifica que é a solução para cativar novos publicos para esta zona da cidade.





Também defende mais esplanadas naquela zona para dinamizar a vertente diurna para que a zona não fique limitada à animação noturna pela qual é conhecida.





A repórter Arlinda Brandão foi ao Bairro Alto à hora de almoço e encontrou pouco movimento com esplanadas vazias.Numa resposta escrita a questões colocadas pela Antena 1, a Câmara de Lisboa avança que o há muito prometido projeto da requalificação do Bairro Alto está a ser finalizado devendo ser apresentado à população no segundo trimestre deste ano.