Partilhar o artigo Baixa do IVA nos espectáculos vai ser efetiva a partir da entrada da lei Imprimir o artigo Baixa do IVA nos espectáculos vai ser efetiva a partir da entrada da lei Enviar por email o artigo Baixa do IVA nos espectáculos vai ser efetiva a partir da entrada da lei Aumentar a fonte do artigo Baixa do IVA nos espectáculos vai ser efetiva a partir da entrada da lei Diminuir a fonte do artigo Baixa do IVA nos espectáculos vai ser efetiva a partir da entrada da lei Ouvir o artigo Baixa do IVA nos espectáculos vai ser efetiva a partir da entrada da lei