Baixar impostos sim mas de forma gradual, defende bastonário dos Economistas

Foto: @ordemeconomistas/DR

Esta terça-feira inicia-se o 8.º congresso dos economistas (na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa) e o bastonário Rui Leão Martinho diz que seria bom para a economia um estímulo. Mas em ano de eleições avisa que é preciso pensar para além dos próximos quatro anos.



Para o próximo Governo, Rui Leão Martinho chama ainda atenção para os fatores externos, que podem baralhar as contas e as previsões dos economistas.



Outro grande problema é a internacionalização das empresas. O bastonário da Ordem dos Economistas diz que muito já tem sido feito, mas que ainda há muito por fazer. Rui Leão Martinho diz que é preciso continuar a apoiar sobretudo as PME (pequenas e médias empresas) e aí as grandes empresas podem dar uma ajuda.



O bastonário explica ainda que que a baixa natalidade e o número reduzido de pessoas ativas é dos problemas mais graves que o país atravessa.



Durante os próximos dois dias, mais de 300 pessoas vão abordar temas como tecnologia, globalização e demografia no 8º congresso nacional dos economistas - Portugal 2030: Visões e decisões - Economia, Tecnologia, Demografia e Globalização - que acontece de dois em dois anos.