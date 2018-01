Bancada insegura interrompe jogo no Estoril

Os adeptos que estavam nesta bancada refugiaram-se no relvado.



Quase uma hora depois do início do intervalo, a Proteção Civil decidiu não estarem reunidas as condições para o recomeço do encontro.



O comandante Pedro Araújo da Autoridade Nacional de Proteção Civil, ouvido pela Antena 1, explicou que havia sinais visíveis de falta de segurança da bancada.



O Comandante da Proteção Civil adiantou ainda de quem é a responsabilidade da segurança das instalações neste tipo de situações.





Esta terça-feira vai ser feita uma inspeção à bancada norte do estádio do Estoril.Uma avaliação feita em conjunto pela proteção civil, com a Câmara de Cascais, e elementos da SAD do Estoril e da empresa responsável pela construção da estrutura.Por ainda faltarem 45 minutos de jogo, o encontro entre o Estoril Praia e o Futebol Clube do Porto deverá terminar em data a definir brevemente, segundo um comunicado divulgado na página online do Estoril Praia.Já o Futebol Clube do Porto fez saber numa nota publicada no site do clube, que está posta de lado a hipótese da segunda parte do encontro ser jogada esta terça feira.Também a Liga de Clubes já anunciou que se realizará uma reunião com carácter de urgência com todas as entidades competentes.O jornalista Pedro Luiz Cid e o imbróglio burocrático que se seguirá.Até à suspensão da partida, o Estoril vencia por 1-0.