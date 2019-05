Banco Alimentar. Marcelo satisfeito com contribuição em "fim-de-semana difícil"

Foto: José Sena Goulão - EPA

"A única maneira de combater a pobreza é que temos que crescer mais e distribuir a riqueza à medida desse crescimento, pensando em como corrigir as desigualdades a começar naquela mais flagrantes", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em Braga, numa visita ao banco alimentar.



Se ao Presidente não agradaram os últimos números da abstenção, que indicam valores acima dos 80%, já não lhe desagradaram os números da recolha de alimentos, na campanha do Banco Alimentar contra a Fome, que, em Braga, atingiram, "até ao momento", as 70 toneladas.



"Aí estou muito satisfeito, porque era um fim-de-semana muito difícil, ontem com o final da Taça (de Portugal), hoje com eleições e com pessoas a iram de um lado para o outro. O que é facto é que ontem, quer em Lisboa, quer no Porto, (...) estivemos ao nível daquilo que foi a recolha de maio do ano passado", salientou.