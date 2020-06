Banhistas otimistas em Monte Gordo

Oficialmente, é hoje que abre a época balnear, com muitas regras por causa da pandemia. No Algarve está tudo a postos. Os banhistas estão otimistas como constatou o repórter Mário Antunes na praia de Monte Gordo. Os empresários estão confiantes num verão cheio de desafios devido à covid-19.