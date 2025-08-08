Barco com 38 imigrantes dá à costa no Algarve

A Polícia Marítima de Lagos prestou auxílio a "38 migrantes, dos quais duas crianças, que se encontravam a bordo de uma embarcação de madeira que desembarcou na praia da Boca do Rio", de acordo com a Autoridade Marítima Nacional.





"constataram que as pessoas apresentavam sinais de saúde débil", tendo sido prestado auxílio de imediato. Ao início da noite estava em curso "uma avaliação clínica a estes migrantes" e a ser garantido "fornecimento de água e comida".



A operação envolve dezenas de operacionais e está a ser coordenada pela Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras da GNR com a colaboração de bombeiros, Proteção Civil e INEM.





O alerta foi dado pelas 20:05.