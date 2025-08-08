Barco com 38 imigrantes dá à costa no Algarve

por Rachel Mestre Mesquita - RTP
Foto: Autoridade Marítima Nacional

Uma embarcação com dezenas de migrantes deu à costa ao início da noite desta sexta-feira na praia da Boca do Rio, no concelho de Vila do Bispo, no Algarve, anunciou a Autoridade Marítima Nacional. A RTP confirmou que na embarcação seguiam 38 pessoas, incluindo crianças e mulheres.

VER MAIS
A Polícia Marítima de Lagos prestou auxílio a "38 migrantes, dos quais duas crianças, que se encontravam a bordo de uma embarcação de madeira que desembarcou na praia da Boca do Rio",  de acordo com a Autoridade Marítima Nacional.


Em comunicado, a Autoridade Marítima explica que à chegada ao local os elementos da Polícia Marítima "constataram que as pessoas apresentavam sinais de saúde débil", tendo sido prestado auxílio de imediato. Ao início da noite estava em curso "uma avaliação clínica a estes migrantes" e a ser garantido "fornecimento de água e comida".


A operação envolve dezenas de operacionais e está a ser coordenada pela Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras da GNR com a colaboração de bombeiros, Proteção Civil e INEM.

O alerta foi dado pelas 20:05.

Artigos Relacionados

Tópicos
PUB
PUB