Barco com 38 imigrantes dá à costa no Algarve
Uma embarcação com dezenas de migrantes deu à costa ao início da noite desta sexta-feira na praia da Boca do Rio, no concelho de Vila do Bispo, no Algarve, anunciou a Autoridade Marítima Nacional. A RTP confirmou que na embarcação seguiam 38 pessoas, incluindo crianças e mulheres.
A Polícia Marítima de Lagos prestou auxílio a "38 migrantes, dos quais duas crianças, que se encontravam a bordo de uma embarcação de madeira que desembarcou na praia da Boca do Rio", de acordo com a Autoridade Marítima Nacional.
Os elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos auxiliaram hoje 38 migrantes, dos quais duas crianças, que se encontravam a bordo de uma embarcação de madeira que desembarcou na praia da Boca do Rio, no concelho de #ViladoBispo.— Autoridade Marítima Nacional (@amn_portugal) August 8, 2025
ℹ️https://t.co/2Fy2X8RBNS pic.twitter.com/VFWf8IgGrM
Em comunicado, a Autoridade Marítima explica que à chegada ao local os elementos da Polícia Marítima "constataram que as pessoas apresentavam sinais de saúde débil", tendo sido prestado auxílio de imediato. Ao início da noite estava em curso "uma avaliação clínica a estes migrantes" e a ser garantido "fornecimento de água e comida".
A operação envolve dezenas de operacionais e está a ser coordenada pela Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras da GNR com a colaboração de bombeiros, Proteção Civil e INEM.
O alerta foi dado pelas 20:05.
Tópicos
Algarve , Vila do Bispo , Imigração , Imigrantes ,