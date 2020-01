Bastonário da Ordem dos Médicos diz que Lei dos Compromissos não pode ser cumprida

O Tribunal de Contas recusou a compra de dois medicamentos para o cancro, por causa das dívidas do Centro Hospitalar Lisboa Norte.



No acórdão, é explicado que os fundos negativos do centro hospitalar ultrapassam os 54 milhões de euros, o que viola a chamada Lei dos Compromissos.