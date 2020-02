BE anuncia voto a favor de todos os projetos de lei sobre morte assistida

Além do Bloco de Esquerda, PS, PAN, Verdes e Iniciativa Liberal apresentam projetos sobre o tema, e Catarina Martins adianta que o partido votará a favor de todos que respeitam a dignidade de cada um.



Declarações da coordenadora do Bloco de Esquerda numa visita à unidade de saúde familiar do Vale da Amoreira, na Moita.