BE apresenta propostas para recuperar aprendizagens com antecipação do ano letivo

Catarina Martins apresentou esta segunda-feira as propostas do Bloco de Esquerda para recuperar aprendizagens. A coordenadora do BE considera que isso não deve ser feito nas férias do verão, porque os alunos precisam de desporto e cultura, mas pode ser feito com a antecipação do início do ano letivo para o início de setembro e com a adaptação dos programas.