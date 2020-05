BE só negoceia planos de retoma com o Governo

Miguel A. Lopes - Lusa

O Bloco de Esquerda só negoceia planos de retoma da economia com membros do governo. Catarina Martins critica a decisão de António Costa de chamar um gestor, António Costa Silva, antigo presidente da Partex, segundo noticia este sábado o Expresso, para as negociações com os partidos e parceiros sociais.