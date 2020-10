Beatas no chão. Multas têm sido aplicadas a fumadores e a empresas

Os fumadores foram os mais autuados. Mas houve também sanções para empresas, no caso do comércio local por não haver cinzeiros à porta e também pela falta de beateiras nas paragens de transportes públicos.



Para os particulares as multas podem ir de 25 a 250 euros. No caso das empresas podem chegar aos 1.500 euros.