Bebé que nasceu de mãe em morte cerebral encontra-se estável

RTP28 Mar, 2019, 11:37 / atualizado em 28 Mar, 2019, 11:38 | País

A cesariana estava agendada apenas para a manhã se sexta-feira mas, devido a um agravamento do estado de saúde da mãe, o bebé acabou por nascer um dia antes, às 31 semanas de gestação.



Catarina, a mãe do bebé Salvador, estava em morte cerebral desde 26 de dezembro.



O Hospital de São João irá esta quinta-feira realizar uma conferência de imprensa durante a qual explicará o processo dos últimos meses e as razões pelas quais a comissão de ética e os especialistas deste hospital decidiram que o feto era viável.Rui Nunes, presidente da Associação Portuguesa de Bioética, explicou que nestes casos, desde que o feto seja viável e exista um consentimento presumível por parte da mãe, não existe qualquer dúvida de que a gravidez pode prosseguir.“Estando a mulher grávida, presumindo-se que era uma criança desejada, ou seja, que existia um projeto parental entre mãe e pai, faz todo o sentido que se convirjam os esforços para que este recém-nascido nasça com as melhores condições possíveis e tenha uma vida feliz na medida do possível”, declarou.Este é o segundo caso deste género em Portugal. O primeiro ocorreu em 2016, no Hospital de São José, quando uma grávida de 15 semanas sofreu um aneurisma que a deixou em morte cerebral.A mulher foi mantida nessa condição até às 32 semanas de gravidez, altura em que o seu bebé nasceu. Três anos depois, o bebé Lourenço Salvador encontra-se perfeitamente saudável.