Bebé sem rosto. Bastonário dos médicos diz que autoridades de saúde falharam

O obstetra que fez as ecografias ao bebé sem rosto acumula 14 queixas na Ordem dos Médicos. Até ser conhecido o caso do bebé de Setúbal em outubro, Artur Carvalho tinha cinco processos disciplinares pendentes. O bastonário da Ordem dos Médicos foi ao Parlamento dizer que todas as autoridades de saúde falham nos deveres de fiscalização.