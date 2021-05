Bébé sem rosto. Ministério Público arquiva processo

O Ministério Público arquivou o processo do médico de Setúbal acusado de negligência no caso do bebé com malformações no rosto. Consideram que a deformação do feto não se deveu a erro ou negligência do médico embora a procuradora reconheça que o obstetra violou as regras básicas a que estava obrigado.