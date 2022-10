Bens alimentares passaram a ser alvo de roubo com a chegada da crise

Foto: Melanie Lim / Unsplash

O roubo de alimentos nos espaços comerciais está a aumentar. De acordo com a Associação Nacional de Vigilância e Segurança Privada, os furtos eram de algum modo frequentes nas áreas dos produtos de higiene. Com o aumentar da crise, os produtos agora visados são bens alimentares.

O presidente da associação, Cláudio Ferreira, refere que o perfil dos prevaricadores mudou. Agora são os normais consumidores, famílias, que com a falta de dinheiro se sujeitam a esta prática.



Os seguranças dos espaços comerciais detetam cada vez mais tentativas de roubo e notam mudanças no tipo de produtos, assim como no perfil de quem tenta sair sem pagar.



Na primeira metade do ano, até junho, foram participados à polícia quase meio milhar de furtos nos supermercados. O fenómeno agravou-se em julho e sobretudo desde o mês de setembro.



Já há até estabelecimentos a pôr alarmes em produtos como azeite ou atum.