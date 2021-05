Bienal de Fotografia do Porto: "O que acontece com o mundo acontece connosco"

Foto: Nancy Burson, "Trump as Five Different Races", 2016 - Bienal'21 Fotografia do Porto

Um convite à reflexão sobre o papel da humanidade no planeta: é o que propõe a 2.ª edição da Bienal de Fotografia do Porto.