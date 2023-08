Bispo das Forças Armadas Rui Valério é o novo patriarca de Lisboa

(em atualização)





Segundo o Patriarcado, "Rui Valério vai tomar posse da diocese no dia 2 de setembro, sábado, às 11 horas, na Sé Patriarcal, diante do Cabido. A entrada solene tem lugar no dia seguinte, domingo, dia 3 de setembro, às 16 horas, na Igreja de Santa Maria de Belém (Jerónimos)".







Na primeira mensagem à Igreja de Lisboa, o novo patriarca destacou “a intenção de escutar”, sem “deixar ninguém para trás”, e apelou à participação dos jovens na vida da diocese porque “sem eles a Igreja simplesmente morre”.



O lema episcopal escolhido é In Manibus Tuis - "nas tuas mãos".



Já Manuel Clemente, que será Administrador Apostólico do Patriarcado de Lisboa até à tomada de posse canónica do novo patriarca, sublinhou o facto de Rui Valério ser “um pastor cordial e próximo”.







. Sucedeu neste cargo ao bispo Manuel Linda.

Natural da Urqueira, no concelho de Ourém, onde nasceu a 24 de dezembro de 1964, o prelado foi de 1992 a 1993 capelão militar no Hospital da Marinha e, entre 2008 e 2011, capelão na Escola Naval.





Pertencente os Missionários Monfortinos, foi o primeiro padre português daquela congregação a ser ordenado bispo.



A ordenação episcopal de Rui Valério concretizou-se no final de novembro de 2018, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

Conferência Episcopal congratula-se com nomeação A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) congratulou-se com a nomeação do novo patriarca de Lisboa, "diocese que acaba de viver um dos momentos mais altos da sua história" com a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).



"Que D. Rui Valério seja abençoado pela força do Espírito no serviço pastoral a que é chamado como pastor no Patriarcado de Lisboa e que os dinamismos pastorais e espirituais celebrados na JMJ continuem presentes na renovação da Igreja em Lisboa, para que seja cada vez mais sinodal, missionária, evangelizadora e acolhedora de todos", escreve a CEP numa nota divulgada poucos minutos depois de o Vaticano anunciar a nomeação no novo patriarca.



Na mesma nota, a CEP "manifesta todo o seu agradecimento a D. Manuel Clemente pelo contributo notável que teve ao longo destes anos ao serviço do Patriarcado de Lisboa e da Igreja em Portugal".



Manuel Clemente, despedida marcada pelos abusos na Igreja



. A substituição do cardeal a breve trecho era então já dada como certa - foi o próprio, de resto, quem, na Missa Crismal de 6 de abril, se mostrou persuadido de que esta seria a derradeira a que presidiria enquanto patriarca.

No verão de 2022, em entrevista à Rádio Renascença, Manuel Clemente sustentava que Lisboa necessitaria de "um bispo a condizer com a juventude".



. De acordo com o jornalNo final de julho do ano passado, o jornalnoticiou queEm posterior carta aberta,. Afirmou ainda aceitar que "este caso e outros do conhecimento público e que foram tratados no passado não correspondem aos padrões e recomendações que hoje" se quer "ver implementados".

Em março, Manuel Clemente avaliou como "insultuoso para as vítimas" de abusos sexuais no seio da Igreja Católica falar de indemnizações.

Natural de Torres Vedras, o até agora patriarca de Lisboa é doutorado em Teologia Histórica. Foi distinguido com o Prémio Pessoa em 2009 pela "intervenção cívica" e "por uma postura humanística de defesa do diálogo e da tolerância, de combate à exclusão e da intervenção social da Igreja".Chegou a ser aventada a possibilidade de Manuel Clemente ser substituído antes da realização da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. Mas o cardeal patriarca acabou por ser um dos protagonistas do evento que decorreu na passada semana.

c/ Lusa