Bloco de esquerda quer ver suspenso concurso para plantação de novos eucaliptos

Foto: RTP

Na apresentação do candidato dos bloquistas a Ovar, Catarina Martins reagiu à recusa do Ministro da Agricultura, Capoulas Santos, em suspender o fundo para a plantação de eucaliptos.



A coordenadora do Bloco de Esquerda diz que o eucalipto é um perigo, que funciona como combustível e as verbas poderiam ser utilizadas para a plantação de outras espécies.