Bloco só apoia construção do novo aeroporto com acordo dos municípios

Foto: Mário Cruz - Lusa

A líder do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, avisou o Governo para que não conte com o partido para alterar a lei para permitir a construção do aeroporto do Montijo sem o aval de todos os municípios envolvidos no processo.