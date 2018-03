Partilhar o artigo Bloqueio das Finanças coloca unidade de Pediatria do São João em rutura Imprimir o artigo Bloqueio das Finanças coloca unidade de Pediatria do São João em rutura Enviar por email o artigo Bloqueio das Finanças coloca unidade de Pediatria do São João em rutura Aumentar a fonte do artigo Bloqueio das Finanças coloca unidade de Pediatria do São João em rutura Diminuir a fonte do artigo Bloqueio das Finanças coloca unidade de Pediatria do São João em rutura Ouvir o artigo Bloqueio das Finanças coloca unidade de Pediatria do São João em rutura